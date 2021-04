Five Nights at Freddy’s Security Breach ancora rimandato, arriverà nel tardo 2021

Mostrato a febbraio durante l’ultimo State of Play, l’atteso Five Nights at Freddy’s Security Breach arriverà sì nel 2021, ma purtroppo verso la sua fine. Così ha annunciato il creatore della serie Scott Cawthorn tramite un post su Reddit.

Come tutti sapete, Breach Security era originariamente previsto per la fine del 2020, ma mentre continuavamo a lavorarci e ad aggiungere robe, continuava a diventare sempre più grande, arrivando ad aver bisogno di sempre più tempo. E ora, di nuovo, ho preso la decisione di metterci più tempo e denaro per assicurarmi che sia finito correttamente Ciò significa una versione tardiva del 2021 invece di una versione anticipata del 2021 come originariamente volevo. Ne varrà la pena!



Proprio come detto dal papà della serie, originariamente il titolo sarebbe dovuto esser disponibile dall’inizio di quest’anno (già posticipato da un generico “fine 2020”) ma, stando alle sue parole, l’attesa varrà la pena.

Per scusarsi, comunque, Scott Cawthorn ha pubblicato un titolo gratuito tramite Game Jolt, che trovate qui.

Con ciò, vi ricordiamo che Five Nights at Freddy’s Security Breach arriverà su PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.