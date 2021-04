Black Widow: in rete la nuova featurette

I Marvel Studios hanno diffuso in rete una nuova featurette da Black Widow, primo film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe (che, ad ora, conta solo serie tv: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e la prossima Loki), in arrivo questo luglio sia nei cinema che su Disney+. Potete trovare il filmato in calce alla notizia.

Il film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer indagherà sul passato – ad oggi avvolto nel ‘mistero’ all’interno del Marvel Cinematic Universe – di Natasha Romanoff, interpretata ancora una volta da Scarlett Johansson. Ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War e prima di quelli di Avengers: Infinity War, il film mostrerà Natasha fare i conti con i fantasmi del proprio passato e con un villain apparentemente invincibile che risponde al nome di Taskmaster. Per risolvere la situazione, la Romanoff dovrà allearsi con la sua ‘sorellastra’ perduta, Yelena Belova (Florence Pugh), e ritornare nella Stanza Rossa dove tutto è iniziato.

Oltre alla Johansson e alla Pugh, in Black Widow troveranno spazio anche David Harbour, Rachel Weisz, Julia Louis-Dreyfus, O-T Fagbenle, Olga Kurylenko, William Hurt e Ray Winstone. La pellicola debutterà in contemporanea nei cinema e su Disney+ questo 9 luglio.