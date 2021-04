Castlevania: emerso online il gioco cancellato nel 1999

Correva l’anno 1999 quando, durante un E3 particolarmente intenso, venne annunciato l’arrivo di Castlevania Resurrection. Il progetto, concepito per Sega Dreamcast, durò un anno, dopodiché venne abbandonato e cancellato, quando il lavoro di sviluppo era circa al 25%, lasciandosi alle spalle soltanto una demo che praticamente nessuno aveva mai visto (e che potete trovare in calce alla notizia) e un articolo di preview di IGN.

Insomma Konami sembrava aver ucciso e sepolto in profondità questo titolo, eppure sembra proprio che in qualche modo Castlevania Resurrection sia riuscito a sopravvivere e a tornare in scena dopo più di 20 anni, proprio nel periodo in cui Konami ha deciso di rinnovare i suoi due marchi storici Metal Gear e Castlevania appunto. Una copia del titolo è infatti finita all’asta ed è stata acquistata da Colby Laurent, il proprietario del sito internet Sega Dreamcast Info Preservation Games che ha creato un file ROM giocabile sia sulla storica console di casa Sega che sui suoi emulatori.

Castlevania Resurrection ha un totale di cinque livelli (uno dei quali però accessibile soltanto tramite emulatore) e vi dà la possibilità di controllare Sofia Belmont, il primo membro conosciuto della leggendaria famiglia di cacciatori di vampiri. Ovviamente, trattandosi di un esemplare mai completato del gioco, ogni livello è slegato rispetto agli altri, e può essere cambiato attraverso il menu di debug.

Inoltre moltissime parti del gioco non funzionano, così come il lock system, i movimenti di Sonia sono imperfetti e il gioco è martoriato da un numero quasi infinito di bug e crash. Nonostante tutto però, il fascino retrò, quasi archeologico di questo pezzettino di storia del videogioco rimane immutato.

Castlevania Resurrection è soltanto l’ultimo di una serie di videogioco incompleti a essere emersi recentemente online. Lo scorso febbraio era stata infatti la volta di due progetti abbandonati di casa Rare, GoldenEye 007 (titolo quasi del tutto completo dedicato all’agente segreto James Bond) e Dinosaur Planet per Nintendo 64.