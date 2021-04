Blood of Heroes: annunciato il nuovo PvP di Vizor Games

Nella giornata di ieri il developer Vizor Games, specializzato nella realizzazione di titoli multiplayer competitivi, ha annunciato l’arrivo di Blood of Heroes, il suo nuovo titolo PvP a tema nordico che approderà prossimamente su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.

Ambientato in un medioevo nordico, Blood of Heroes metterà l’uno contro l’altro potentissimi guerrieri in una battaglia all’ultimo sangue nella quale i giocatori potranno sperimentare una grande varietà di stili di combattimento, armi e abilità speciali. Una closed beta del gioco prenderà il via su PC il prossimo 4 maggio, ed è già possibile iscriversi sul sito ufficiale.

Nel gioco saranno disponibili delle modalità uno contro uno ma anche combattimenti in gruppi. Ogni eroe ha un differente stile di gioco, e bisognerà provarli tutti per scoprire quello che maggiormente si adatterà a noi. Nella conferenza stampa d’annuncio del titolo il direttore artistico Dmitry Voronov ha presentato Blood of Heroes con parole entusiastiche:

“Volevamo creare un gioco che avremmo amato giocare noi stessi: un mondo crudele, pieno di adrenalina, ispirato a Dark Souls, con battaglie PvP e guerrieri che non mostrassero la minima pietà, né paura. In Blood of Heroes, proprio comenella storia vera, gli eroi non sono sempre cavalieri in armatura scintillante che combattono per il bene superiore. Possono essere implacabili, subdoli, vendicativi, oppure, al contrario, protettivi. La loro essenza è messa alla prova e rivelata nel combattimento. Abbiamo provato a dar loro una personalità, in modo che i giocatori potessero fare una scelta che rappresentasse il proprio umore e stile di gioco”

Dunque un gioco che parte con ambizioni non indifferenti, prendendo come modello uno dei più grandi RPG di sempre, Dark Souls, e mescolandolo all’azione e agli scontri player-vs-player tipici di un For Honor.