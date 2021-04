Tales of Arise: un nuovo trailer mostra le ambientazioni del gioco

Non si può dire che Bandai Namco non tenga a dimostrare a tutti i suoi fan quanta cura e passione i suoi team creativi infondano nella realizzazione degli ambienti dei suoi titoli più in vista. E così, dopo quello di Scarlet Nexus, il colosso nipponico del videogioco ha rilasciato un trailer incentrato sulle ambientazioni anche per l’attesissimo Tales of Arise, il suo action RPG di prossima uscita (qui la nostra anteprima).

Il video (che potete ammirare in calce all’articolo) si concentra soprattutto su Dahna, il regno d’origine del protagonista dell’opera, Alphen, e sui suoi vari ecosistemi. Il primo di questi ad essere mostrato è Calaglia, un deserto soffocante, punteggiato di pozzi petroliferi e impianti di raffinazione, mentre Cislordia è un panorama mozzafiato coperto di neve animato da una fredda illuminazione artificiale. Si tratta di ambienti molto ampi, soprattutto se confrontati a quelli di Tales of Berseria (il titolo precedente della saga), che nonostante tutto però non rendono l’opera un open world.

Atteso per il prossimo 10 settembre 2021, Tales of Arise arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, e seguirà la storia di Alphen e Shionne, che si svolge sullo sfondo epocale della guerra che Rena, il regno di Shionne è originaria, sta portando avanti per sottomettere Dahna. I due protagonisti sembrano avere delle intenzioni rivoluzionarie, ma anche un difficile rapporto reciproco. Per il momento però non ci sono ancora grandi certezze sulla trama.

Di certo però Tales of Arise sarà sicuramente un gioco single player: Bandai Namco ha infatti annunciato di recente che il titolo non avrà una componente multiplayer. Dunque i meravigliosi ambienti che potete ammirare nel trailer saranno tutti completamente nostri da esplorare e vivere durante il gioco, ma attenzione: se rimarremo troppo incantati a guardare le bellezze del paesaggio non potremo vivere appieno l’esperienza di questo intrigante RPG.