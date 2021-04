My Hero Academia: arrivano i complimenti di Gege Akutami per la mostra

La recente apertura della mostra celebrativa per i cinque anni dall’esordio dell’anime di My Hero Academia ha generato un’ondata di complimenti per il creatore dell’opera, Kohei Horikoshi, che si è ritrovato investito dall’affetto e dalla stima di tanti suoi colleghi più o meno quotati. Tra i messaggi più toccanti ci sono stati quelli di veri e propri mostri sacri come Eiichiro Oda e Tite Kubo, ma anche quello di Yuki Tabata, l’autore di Black Clover, che con Horikoshi ha un rapporto d’amicizia molto stretto.

Ora, ad aggiungersi al coro di mangaka entusisti, arriva anche la voce di Gege Akutami, il creatore di Jujutsu Kaisen, uno dei franchise che al momento si trova sulla cresta dell’onda, grazie soprattutto al’anime, targato MAPPA. Akutami ha voluto celebrare l’apertura della mostra di My Hero Academia con delle dichiarazioni entusiastiche (tradotte dall’utente Twitter @aitaikimochi):

“Faccio parte di quel gruppo di autori che vuole attirare l’attenzione di Horikoshi. Ci sono un sacco di giovani scrittori all’interno di Jump che sono come me, che vivono questa battaglia perenne, in cui vogliamo provare di essere il suo kouhai. […] Ma almeno ho potuto parlare con lui! Congratulazioni per la mostra di My Hero Academia!”



Akutami ci presenta un punto di vista da cui non abbiamo mai avuto modo di vedere Horikoshi: l’autore di My Hero Academia si è infatti imposto come modello, punto di riferimento per le generazioni più giovani di autori di Weekly Shonen Jump, che vorrebbero soltanto che il loro senpai li guardasse con approvazione. Nonostante il successo raggiunto, Akutami rimane ancora un fan di Horikoshi e del suo lavoro, e deve essere stato emozionante per lui poter conoscere e collaborare con questo autore.

Il successo della saga dedicata ai giovani supereroi giapponesi, intanto, non si ferma. In una recente intervista, Horikoshi ha rilasciato qualche dettaglio su ciò che bisognerà aspettarsi dall’arco narrativo finale del manga. Nel frattempo la quinta stagione dell’anime prosegue alacremente, lasciando anche intendere anche quali saranno gli archi narrativi futuri che verranno trattati dalla serie, e sempre nuove informazioni cominciano ad emergere su Heroes World Mission, la terza pellicola dedicata all’opera che farà il suo debutto nelle sale giapponesi il 6 agosto 2021.