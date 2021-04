Demon Slayer: il film anticipa il villain della seconda stagione?

Uno dei più grandi successi del mondo manga e anime nel 2020, se non il più grande in assoluto, è stato Demon Slayer. L’opera di Koyoharu Gotoge si è conclusa trionfalmente, mentre il film Mugen Train ha battuto ogni tipo di record in casa, e sta adesso vivendo un esordio inaspettatamente positivo anche negli Stati Uniti.

Inoltre è stato annunciato che l’anime targato Ufotable proseguirà con una seconda stagione, che prenderà le mosse direttamente dalla fine della pellicola (che, non a caso, trattava gli eventi di un arco narrativo canonico del manga originale). E sembra proprio che all’interno di Demon Slayer Mugen Train ci siano alcuni elementi e anticipazioni per scoprire l’identità del villain dell’attesa seconda stagione dell’anime che farà il suo esordio in Giappone nella prossima stagione autunnale. Attenzione, da questo punto in poi l’articolo può contenere degli spoiler!

Nel cliffhanger dell’ultimo episodio della prima stagione, avevamo incontrato Enmu, uno dei membri delle Dodici Lune Demoniache, che aveva ricevuto il sangue di Kibutsuji Muzan, insieme al compito di uccidere Tanjiro e i suoi amici. Forte del suo nuovo potere però, Enmu ha utilizzato le sue forze per sfidare le Lune Crescenti, e prendere il posto di una di loro. E proprio in questo frangente abbiamo avuto la possibilità di vedere la sagoma di alcune di loro, con un’attenzione particolare per quella di Daki.

E proprio Daki (che insieme ad Akaza sarà una delle due Lune Crescenti a mostrarsi nel film) sarà, a quanto sembra, il villain principale della seconda stagione dell’anime, che coprirà l’arco narrativo del Distretto a Luci Rosse. Un nemico formidabile dunque per Tanjiro e i suoi alleati, un demone dal potere spaventoso, che sarà davvero difficile da sconfiggere.

Nell’attesa di scoprire quando il film e la seconda stagione di Demon Slayer saranno disponibili anche nel nostro paese, potete recuperare il manga, che in Italia è edito da Star Comics, o la prima stagione dell’anime, che trovate sia su Netflix che su VVVVID.