Fortnite: i veri guadagni sono su PlayStation

Nella causa tra Apple e Epic Games, la Corte statunitense ha svelato i veri ricavi di Fortnite. Il titolo della casa statunitense, stranamente, non riesce a guadagnare molto su mobile ma sorprendentemente la prima piattaforma per ricavi è PlayStation 4. Ed è vero che stiamo parlando della console più venduta dell’ultima generazione (e non solo) ma i dati sono comunque sorprendenti.

Stando alle carte in possesso dei giudici, tra il marzo 2018 e luglio 2020 i ricavi di Fortnite sono stati pari al 46,8% su PlayStation 4. La seconda piattaforma invece è Xbox One, con 27,5% di ricavi effettivi. iOS, sorprendentemente, riesce a racimolare solo il 7%. Il restante 18,7% si spartisce tra le ultime piattaforme su cui il Battle Royale di casa Epic Games è disponibile, ovvero Android, Nintendo Switch e PC.

Sono davvero numeri molto strani, considerando che il titolo riesce a portare a casa più o meno 1,8 miliardi di dollari in revenue. Se in tanti pensavano che le piattaforme mobile fossero la vera e propria macchina da soldi del Battle Royale, questo nuovo documento smentisce tutte le teorie in merito. Appare chiaro dunque che la rimozione del gioco da mobile (iOS e Android) abbia sì toccato i guadagni del team e publisher ma in maniera molto marginale. Siete d’accordo anche voi?