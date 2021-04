Treasures of the Aegean: action thriller storico annunciato per PS4, Xbox One, Switch e PC

Il developer Undercoders ha annunciato, insieme al publisher Numskull Games, l’arrivo di Treasures of the Aegean con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo). Si tratta di un nuovo action thriller storico in uscita nel quarto trimestre del 2021 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam.

Nel gioco, dovremo capire cosa è accaduto alla civiltà minoica, e per farlo dovremo unirci alla mestra di parkour Marie Taylor e al cacciatore di tesori James Andrew, mentre svelano i segreti di un regno dimenticato che è stato tragicamente intrappolato in un ciclo temporale infinito. Avremo modo così di esplorare un meraviglioso open world per niente lineare e disegnato a mano, recuperando preziose reliquie, tracciando un’isola perduta e raccogliendo nuovi indizi in ogni ciclo per completare un’antica profezia. Saremo chiamati a risolvere enigmi e misteri che hanno fatto infuriare gli dei, affinché la storia non si ripeta…

Di seguito potete dare un’occhiata alle caratteristiche principali:

Segreti del cataclisma minoico – Nel 1639 a.C. una potente esplosione devastò la civiltà minoica e affondò il luogo di nascita del loro impero: l’isola vulcanica di Thera . La storia sembra ripetersi, poiché l’isola è riemersa e un nuovo cataclisma è destinato a verificarsi. Perché i minoici erano così avanzati al loro tempo? Re Minosse aveva previsto la loro fine? Si può fermare una nuova eruzione di Thera? C’è solo un modo per scoprirlo!

Un’isola sommersa intrappolata nel tempo – Nascosta nelle profondità per diversi millenni, l’ isola di Thera è piena di tesori storici da collezionare e misteri da decifrare . Scopri una cittadella minoica perduta, apriti la strada attraverso una flotta ottomana affondata e sblocca le porte del palazzo sotterraneo , mentre scopri i dettagli sulla gente che viveva lì e il loro tragico destino. Sfrutta in tempo un problema tecnico per proteggere le informazioni su una mappa persistente e per risolvere i puzzle chiave , prima che il mondo esploda e il ciclo si riavvii!

Tempismo, precisione e risoluzione di enigmi – Allaccia le cinture per un’avventura ricca di azione, mentre ti fai strada attraverso un terreno accidentato pieno di sfide : cavalca pendii ripidi, arrampicati su alte mura, supera ostacoli, dondola su rampicanti e salta nelle profondità dei pozzi per esplorare un open world disegnato a mano . Ogni angolo dell’isola nasconde un artefatto , un indizio o un pezzo del puzzle che deve essere risolto per salvare il mondo dal disastro.

Non sei solo sull’isola … – Marie Taylor è l’eroe della storia, una brillante cacciatrice di tesori che lavora con il suo socio, lo storico James Andrew, alla ricerca di antiche reliquie. Ma questa volta scopriranno di non essere gli unici a conoscenza dello scoop minoico, poiché i rivali di lunga data appaiono sulla scena per riportare i fantasmi del passato e complicare ulteriormente le cose.

A noi questo Treasures of the Aegean sembra particolarmente interessante. E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, date un’occhiata alla nostra recensione di New Pokémon Snap.