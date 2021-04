PlayStation 5: Sony dubita di potenziare la distribuzione nel 2021

Quella di PlayStation 5 (ma anche di Xbox Series X, schede video Nvidia/AMD e processori) può tranquillamente definirsi generazione fantasma. Anche stando alle parole di Sony, pubblicate a margine della conference call tra azionisti e investitori che vi abbiamo riportato ieri, dove il produttore giapponese ha ammesso candidamente che pur vendendo ad un ritmo più veloce di PlayStation 4, la nuova console non si potrà distribuire in maniera efficace nel corso di quest’anno.

Ci sarebbero dei modi, come ha detto Hiroki Totoki (CFO di Sony) per poter aumentare la distribuzione di PlayStation 5 e soddisfare così almeno parte della domanda. Ma andrebbe riconsiderato il design della console e soprattutto trovati nuovi fornitori per alcuni componenti.

Come ho detto prima nel secondo anno di vita cercheremo di incrementare il volume di vendite rispetto a PlayStation 4. Se la domanda è ‘Possiamo aumentare di molto le scorte?’ la risposta è no.



A quanto pare dunque per la maggior parte dei giocatori prima di poter mettere le mani su una console di nuova generazione ci vorrà ancora un po’ di tempo. La produzione di semiconduttori infatti sembra non poter bastare per sodddisfare la grande richiesta dal pubblico. Voi siete tra i fortunati che hanno avuto una nuova piattaforma o una nuova scheda video? Fatecelo sapere nei commenti alla notizia!