League Of Legends: pubblicate le note della patch 11.9

La patch 11.9 di League of Legends è finalmente arrivata sui server live dopo settimane di test. In seguito al rilascio di Gwen nella 11.8, la nuova patch contiene molte modifiche al bilanciamento volte a scuotere le cose prima del 2021 Mid Season Invitational. Per maggiori informazioni, trovate le note complete qui.

Le modifiche più importanti sono per i campioni come Diana, Rumble e Vladimir, i cui recenti buff li hanno spinti oltre il limite. Allo stesso tempo, Riot Games continua anche a migliorare i Turbo Chem tank e altri oggetti per la velocità di movimento che hanno reso i campioni come Udyr un incubo assoluto. Mentre questo uniforma il campo di gioco, ci sono altri campioni che stanno già approfittando di statistiche maggiori. Lo Yordle è diventato un supporter di LoL, Lulu ha ricevuto un buff su Metamorfosi (W), che riduce il tempo di recupero e aumenta la velocità d’attacco quando lanciato su un alleato. Sebbene questo aiuti tutti i compagni del party, è particolarmente potente per quelli con la percentuale massima di danni alla salute nei loro kit. Parlando di tiratori, anche anche lo Sputo Corrosivo (Q) e la Melma del Vuoto (E) di Kog’Maw sono state potenziate, il che aiuta a smussare il suo inizio e metà partita fino a quando non può diventare il famigerato tank / front line shredding a fine partita presente già dalle stagioni precedenti.

Oltre a questi cambiamenti, le nuove skin Damwon Gaming per celebrare la vittoria del Campionato del Mondo 2020 arriveranno nel negozio insieme al Conqueror Jax prima di MSI. Sebbene gli effetti della patch 11.9 sul meta professionale potrebbero non essere chiari per un’altra settimana, i giocatori possono provare tutte queste modifiche nei giochi classificati o normali in questo momento mentre continuano a guadagnare ricompense dall’evento Space Groove 2021 . League of Legends è disponibile su PC.