Devolver Digital annuncia la presentazione di un nuovo gioco per domani

Buone notizie per gli appassionati dell’indie, visto che domani Devolver Digital presenterà un nuovissimo gioco! Il publisher in questione ,infatti, è specializzato nei titoli indie ed è noto per aver lavorato a produzioni artistiche e uniche come Gris o The Messanger, ma soprattutto il recente Fall Guys: Ultimate Tea.

All’inizio della giornata di oggi, Devolver Digital ha postato una serie di tweet consecutivi, stuzzicando la curiosità di noi giocatori con la promessa di un annuncio programmato per domani. Il primo tweet accenna semplicemente all’annuncio di un gioco, mentre il secondo menziona il team indie di Deconstructeam. Ma la cosa interessante è che, a quanto pare, la nuova produzione sarà una raccolta di giochi più piccoli, forse una collection di mini-giochi alla WareWare.

Finora Deconstructeam ha realizzato solo due titoli Gods will be Watching (uscito su PC nel 2014) e il gioco narrativo in stile cyberpunk The Red Strings Club(lanciato nel 2018 su Nintendo Switch e PC). Per saperne di più, dovremo pazientare ancora un poco fino a domani. tuttavia c’è un ultimo aspetto che ha attirato la nostra attenzione: curiosamente, sebbene il futuro titolo accennato venga descritto come una sorta di raccolta, Devolver Digital afferma anche che si tratterà di un materiale “buono” e “profondo”. Sappiamo bene che i giochi di Deconstructeam hanno affrontato argomenti pesanti in passato, quindi è probabile che dovremo aspettarci qualcosa di simile anche a proposito di questa nuova raccolta che verrà annunciata domani… Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!