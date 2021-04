PlayStation 5 si prepara a sbarcare in Cina

Sony si prepara a lanciare PlayStation 5 anche in Cina. Nel territorio asiatico infatti la console di ultima generazione non è ancora uscita, a differenza della maggior parte del mondo. Fortunatamente questo gap sta per essere colmato, con il colosso giapponese che è pronto al lancio, anche se con prezzi differenti rispetto agli standard.

Come riportato nel comunicato stampa, infatti, PlayStation 5 sarà disponibile a partire dal 15 maggio 2021, con i pre-order attivi già nella giornata odierna. Il prezzo della console standard è fissato a 3.899 Yuan, circa 602 dollari. La versione digitale, che non presenta il lettore di dischi, costerà circa 3.099 Yuan, circa 489 Dollari. Il listino è dunque maggiore di qualche centinaio di dollari rispetto al prezzo standard in tutto il mondo.

L’arrivo della console in Cina è un evento importante. La nazione infatti bandì la vendita di piattaforme da gioco e solamente nel 2014 cadde il divieto. Questo ha prodotto un aumento del mercato grigio, con siti di e-commerce specializzati che vendevano console comprate dal Giappone o da Hong Kong, con un conseguente aumento del prezzo standard.

Il lancio della console sarà accompagnato da Sackboy: A Little Big Planet Adventure e Genshin Impact. Anche Lost Soul Aside sarà disponibile, considerando che è sviluppato da un team di sviluppo cinese. Per quanto riguarda il mercato occidentale, invece, ci sarà ancora da aspettare: Sony non riuscirà a distribuire più console nel corso di quest’anno.