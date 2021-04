Pokemon Go Fest: annunciate le date dell’evento

I fan di Pokemon hanno motivo di rallegrarsi perché è arrivato ancora una volta il Pokemon GO Fest. Anche se non ci sono molte informazioni su ciò che includerà il festival di quest’anno, sappiamo quando inizierà l’evento. Il Pokemon GO Fest di quest’anno inizierà quest’estate e durerà dal 17 al 18 luglio.

Il team di Pokemon GO ha trascurato di divulgare ulteriori dettagli oltre le date di inizio e di fine, ma ha anche confermato che sarà un grande evento poiché quest’anno segnerà sia il quinto anniversario di Pokemon GO che il venticinquesimo anniversario del franchise di Pokemon . Sicuramente saranno disponibili premi ed eventi speciali, senza dimenticare le ricerche, dedicati ad entrambe le occasioni, come ad esempio un Trubbish Shiny. L’evento dell’anno scorso ha visto i giocatori completare varie sfide per sbloccare ricompense e sconfiggere ancora una volta il Team Rocket. Quest’anno sarà probabilmente simile e potrebbe anche includere alcuni Easter eggs su ciò che Nintendo ha pianificato per i fan di Pokemon. Ovviamente nulla è stato ancora confermato, ma speriamo che la squadra abbia qualcosa di speciale in serbo per tutti.

Inoltre, i fan di Pokemon che amano scattare foto con il loro Pokemon Compagno, non resteranno delusi da New Pokemon Snap ( trovate qui la nostra recensione), in arrivo il 30 aprile, poiché è difficile non entusiasmarsi per un sequel che i fan aspettano da 22 anni. Inoltre, ci sono un sacco di progetti Pokemon in arrivo poiché come ad esempio il nuovo gioco di ruolo open-world Pokemon Legends: Arceus, oltre ai remake di quinta generazione di Pokemon Diamante Lucente e Pokemon Perla Splendente. Ci vorrà ancora del tempo prima che questi giochi vengano lanciati.

Continuate a seguirci su Game Village, per ulteriori aggiornamenti sul Pokemon GO Fest di questa estate. Pokemon GO è disponibile su Android e iOS.