Returnal: l’affetto di Housemarque verso Sony

Con il day one di Returnal che si avvicina sempre di più, Housemarque ha deciso di ringraziare Sony con un lungo post sul suo blog. L’articolo, pubblicato nel corso della giornata odierna, rivela l’affetto che il team di sviluppo ha nei confronti del publisher e di come proprio la stessa Sony abbia fornito il massimo supporto per far nascere la nuova esclusiva PlayStation 5.

I ringraziamenti di Housemarque partono da lontano, da marzo 2017. Erano i primi mesi in cui Returnal era appena entrato in pre-produzione, mentre il team finalizzata Nex Machina e Matterfall. Tutto era molto incerto: non sapevano se mai sarebbero riusciti a convincere Sony a dare il greenlight al progetto e tutto era ancora in divenire ma alla fine il colosso giapponese ha dato il suo benestare.

In epoche in cui i publisher prendono sempre meno rischi creativi, siamo davvero grati a Sony per averci dato l’opportunità di lavorare su qualcosa di davvero rischioso.



Housemarque ha dichiarato che Sony non solo ha avallato l’idea ma anche offerto un gigantesco supporto per permettere al titolo di venire alla luce. Una bellissima storia che si concluderà domani, con l’arrivo del gioco su PlayStation 5 di cui potete leggere le nostre impressioni al riguardo a questo indirizzo.