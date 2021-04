Yuoni: arriva il 19 di agosto in Giappone su PS5 e PS4

Yuoni è un gioco survival horror in prima persona ambientato in Giappone nel 1990. Il titolo sarà lanciato sia fisicamente che digitalmente per PlayStation 5 e PlayStation 4 il 19 agosto in Giappone con supporto in lingua inglese, ha confermato l’editore Chorus Worldwide. I preordini sono ora disponibili presso rivenditori come Amazon Japan e Yodobashi. Inoltre è prevista anche una versione digitale per Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam in Giappone.

Chorus Worldwide non è stata in grado di confermare la data di lancio di queste versioni, né i suoi piani a livello mondiale per qualsiasi versione al di fuori della finestra estiva esistente. Le versioni PlayStation 5 e Xbox Series funzionano con una risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo. Di seguito una panoramica del gioco, tramite Chorus Worldwide:

Caratteristiche principali