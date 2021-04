PUBG: arrivano i pigiama party nel battle pass

Dopo un ulteriore leak di un possibile sequel del titolo, nell’ultimo Survivor Pass di PUBG sono stati aggiunti alcuni vestiti molto divertenti, tra cui il set “Pigiama Party”.

Il nuovo pass fa parte dell’aggiornamento 11.2 del gioco, che è stato rilasciato mercoledì. Oltre agli eleganti indumenti, l’aggiornamento porta alcune importanti modifiche.

Il nuovo Pigiama Party Survivor Pass include 30 premi, per lo piu’ a tema pigiama. Questo Pass segna un cambiamento nel modo in cui PUGB ha tradizionalmente realizzato i suoi cosmetici stagionali in stile Battle Pass. In passato, infatti erano legati alla stagione sia per tempo che per il tema.

Per uno sguardo a numerose modifiche in arrivo su PUBG nella patch 11.2 puoi controllare le note ufficiali nel sito web ufficiale del gioco. La patch è ora disponibile solo per giocatori PC e sarà disponibile su console il 6 maggio.