Resident Evil VII: pubblicato un trailer riassuntivo per prepararci a Resident Evil Village

Manca veramente poco per vedere ufficialmente sugli scaffali dei negozi su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5 Resident Evil Village, nuovo capitolo della serie in arrivo nella giornata dell’8 Maggio 2021. Dopo che gli utenti PlayStation 5 hanno provato la versione dimostrativa del prodotto, in molti non vedono l’ora di testare con mano la produzione targata Capcom, anche se, la demo citata precedentemente arriverà dal 2 Maggio su PC e Xbox.

Nel frattempo, proprio per stuzzicarci l’appetito o per coloro che si fossero scordati, l’azienda giapponese ha pubblicato un video riassuntivo di tutti gli avvenimenti accaduti in Resident Evil VII, dove il nostro protagonista, ossia Ethan Winters, ha avuto un incontro quasi mortale e inquietante con la famiglia dei Baker, rimanendone sconvolto psicologicamente. Vi ricordiamo anche che Resident Evil VII è disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, dove i giocatori abbonati all’Xbox Game Pass su PC e Xbox possono in questo momento scaricarlo senza alcun costo aggiuntivo.