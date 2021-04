Warhammer Age of Sigmar: nuovo trailer gameplay

In uscita su Xbox One, PS5 e PC il 27 maggio Warhammer Age of Sigmar. Oggi è stato pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato dallo studio Gasket Games, un nuovo trailer gameplay.

In questo nuovo trailer, il gioco svela in profondità il suo gameplay caratterizzato da combattimenti a turni. Ricordiamo inoltre che il titolo è basato sul popolare gioco da tavolo Age of Sigmar.

In Warhammer Age of Sigmar, devi guidare una delle tre fazioni cercando di prendere nuovi eroi, unità, abilità e anche molti pezzi di equipaggiamento che ti permettono di personalizzare le tue unità e proseguire nei vari livelli disponibili.