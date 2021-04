La scorsa estate, l’editore LINE Games e lo sviluppatore Studio ReG hanno annunciato The War of Genesis per Nintendo Switch. Un gioco di strategia costruito in Unreal Engine 4 ha attirato molta attenzione grazie anche alla sua grafica.

Oggi è disponibile un nuovo teaser gameplay di The War of Genesis rinominato “First Playable Teaser”, dove svela più in profondità le potenziali del titolo in uscita su Switch nel 2021.