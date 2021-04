BPM Bullets Per Minute: svelata la data d’uscita su PS4 e Xbox One

Playtonic Friends e Awe Interactive hanno recentemente annunciato la data d’uscita per PlayStation 4 e Xbox One per BPM Bullets Per Minute. Andando nello specifico, le versioni console saranno disponibili sul mercato a partire da quest’estate, mentre l’edizione PC è già da tempo disponibile su Steam. Su console, il titolo avrà contenuti aggiuntivi che verranno introdotti in seguito su PC, come la presenza di 5 personaggi nuovi, tre armi inedite, un capitolo tutto da scoprire con nemici unici, due difficoltà aggiuntive e un mix tra oggetti, obiettivi e tanto altro ancora.

Ecco le dichiarazioni del team di sviluppo: