Ratchet & Clank Rift Apart: allo State of Play ci saranno 15 minuti di gameplay

Arrivano buone notizie per tutti coloro che aspettano con ansia lo State of Play di questa sera, dove verrà mostrato nuovamente Ratchet & Clank Rift Apart, esclusiva PlayStation 5 che sarà disponibile a partire dalla giornata dell’11 Giugno 2021. Ebbene, a partire alle 23;00, finalmente potremo dare un ulteriore sguardo alla produzione di Insomniac Games, grazie al quale sarà focalizzato sul nuovo personaggio, ossia Rivet.

Secondo quanto confermato sulle pagine del PlayStation Blog, i giocatori potranno ammirare Ratchet & Clank Rift Apart in un gameplay di 15 minuti, piuttosto soddisfacenti per gli appassionati che non vedono l’ora di mettere le mani sulla produzione. Oltre a dare uno sguardo più approfondito a Rivet, ci saranno anche la presenza di nuove armi. Infine, ci tenevamo a ricordarvi che a partire dalle 22:30 di questa sera, noi di GamesVillage.it saremo in live per coprire lo State of Play e seguire insieme tutto quello che mostrerà Sony Interactive Entertainment.