Halo Infinite: confermato il supporto al cross-play e al cross-progression

Halo Infinite è ancora abbastanza lontano ma, a conti fatti, l’attesa di un anno in più nel 2020 è ora sicuramente più leggera visto che all’autunno del 2021 non manca poi molto. Intanto, 343 Industries e Microsoft continuano a rilasciare nuove informazioni sul progetto della celebre saga e arriva proprio in queste ore la conferma, tramite un post pubblicato sulla piattaforma ufficiale di Xbox, Xbox Wire, del supporto al cross-play e al cross-progression nell’ambiziosa produzione.

Attenzione, non è tutto. Difatti, buone nuove arrivano anche per i giocatori PC, i quali troveranno incluse feature come supporto ai formati ultrawide e super ultrawide, così come non mancherà il triplo mapping dei tasti. Inoltre, a detta del team di sviluppo, vi sarà una “gran varietà” di opzioni grafiche avanzate. “Vogliamo esser certi che Halo sia fatto anche appositamente per la community PC”, queste le parole di Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios.

Infine, Microsoft ha approfittato per parlare del successo della Halo The Master Chief Collection, la quale ha raggiunto e superato l’enorme numero di ben 10 milioni di giocatori su PC. GamesVillage vi ricorda che Halo Infinite è attualmente atteso, come anche altre voci dicono, nell’autunno di quest’anno per PC, Xbox One e Xbox Series X|S.