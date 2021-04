S.T.A.L.K.E.R. 2: nessun piano per portare il titolo su PS5

La serie S.T.A.L.K.E.R. ha una fan base esistente da tempo immemore e, soprattutta, appassionatissima del brand. Ovviamente, molti sono i giocatori che aspettano con trepidazione l’uscita, o quantomeno nuove informazioni a riguardo. S.T.A.L.K.E.R. 2 è senza dubbio promettente ed ambizioso, con GSC Game World che fa salire l’asticella dell’hype a dismisura con una serie di promesse e dichiarazioni.

È ovvio esser emozionati per un’attesa di questo genere ma, come ben sappiamo, il titolo arriverà solo su Xbox Series X|S per quanto concerne il lato console. C’è quindi possibilità che arrivi sull’ammiraglia next-gen di Sony? A darci la risposta è direttamente il team dietro lo sviluppo del nuovo capitolo.

Non vi sono piani per ora. Abbiamo negoziato le possibilità con Microsoft e abbiamo visto molte buone opportunità per il brand, incluso il discorso Xbox Game Pass.



Queste le parole della software house riportate da GamingBolt, la quale ha poi aggiunto “ci stiamo concentrando sulla versione Xbox Series X|S“. A quanto pare, per ora non avremo notizie di un possibile S.T.A.L.K.E.R. 2 su PlayStation 5 visto che, attualmente, l’opera è in sviluppo per Xbox Series X|S e PC, seppur ancora non si hanno informazioni sulla data d’uscita o finestra di lancio alcuna.