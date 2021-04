Outer Wilds Echoes of the Eye avvistato su Steamdb

Il riuscito titolo targato Mobius Digital, Outer Wilds, uscito nel 2019, non è affato dimenticato dai tanti giocatori che ne sono rimasti affascinati, per quanto siano passati due anni dalla sua prima pubblicazione. Comunque, per quanto l’opera finisca in un modo piuttosto soddisfacente, sembra che del possibile contenuto aggiuntivo arriverà, prima o poi.

Difatti, è stato avvistato qualcosa chiamato “Echoes of the Eye” su SteamDB, facendo subito pensare ad un DLC. L’ “Occhio” si riferisce con molta probabilità all’Occhio dell’Universo, uno dei protagonisti principali nella trama della produzione targata Mobius Digital.

L’unica informazione a riguardo, tuttavia, è che tale dicitura è stata inserita quest’oggi, 29 aprile, e il team di sviluppo non ha dichiarato nulla nelle ultime ore. Occorrerà aspettare per nuove, ufficiali informazioni.

Intanto, GamesVillage vi ricorda che la produzione narrativa d’avventura Outer Wilds è attualmente disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, senza dimenticare che una versione Nintendo Switch è prevista per il Q3 di quest’anno, stesso periodo in cui forse vedremo questo possibile DLC.

Titolo dell’anno 2019 per Giant Bomb, Polygon, Eurogamer e The Guardian, l’acclamato Outer Wilds è un gioco open world ambientato in un sistema solare intrappolato in un anello temporale senza fine.

Vesti i panni dell’ultima recluta della Spedizione Outer Wilds, un recentissimo programma spaziale a caccia di risposte all’interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento.