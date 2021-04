The Persistence Enhanced: annunciata la data d’uscita su console e PC

Firesprite, team di sviluppo dietro l’horror The Persistence, ha annunciato che la versione milgiorata per PC e le console next-gen, The Persistence Enhanced, sarà disponibile dal 4 giugno. Ovviamente, tutti i possessori dell’originale su PS4, Xbox One e PC avranno a disposizione l’update gratuito.

Siamo emozionati all’idea del debutto della nostra produzione sull’hardware di nuona generazione, portando così miglioramenti che intensificano l’immersione dello stealth horror sia per coloro che lo hanno già giocato, sia per i nuovi che arriveranno.

Vi lasciamo ad una descrizione del titolo, seguita dal trailer d’annuncio pubblicato in queste ore. Infine, vi proponiamo di dare una lettura alla nostra recensione del titolo, ma in versione VR! Fateci sapere cosa ne pensate di The Persistence Enhanced nei commenti!

Sopravvivi a bordo di una navicella coloniale nello spazio profondo invasa da aberrazioni omicide. Esplora, evita i nemici e combatti per riportare l’astronave sulla Terra. Raccogli risorse, potenzia le abilità e fabbrica un arsenale di armi, in questa esperienza horror fantascientifica brutale.

The Persistence sfida te, un clone del responsabile della sicurezza, Zimri Eder, a sopravvivere a bordo di una navicella coloniale invasa da aberrazioni omicide. Sei l’ultimo sopravvissuto. La tua missione? Ripristinare le funzionalità della navicella per tornare sulla Terra.

L’unica cosa che si frappone tra te e la salvezza della navicella sono delle mostruosità clonate, costantemente reintegrate dalla stampante di cloni malfunzionante. Se alcuni degli incontri con questi nemici dovessero risultare fatali, la coscienza di Zimri verrà trasferita a un nuovo corpo ospite, per prepararsi a un nuovo tentativo.