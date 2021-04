Wreckfest: un nuovo trailer sulle feature della versione PS5

Il demolition game Wreckfest, creato dalle mani di THQ Nordic, si è appena mostrato in un nuovo e caotico trailer. Il suddetto video è volto principalmente all’ammiraglia di nuova generazione di Sony e mostra, prinicpalmente, le feature che saranno presenti nella versione next-gen del titolo.

Atteso per l’1 giugno, i giocatori potranno aspettarsi dello “sporco dinamico” sui veicoli, ombre migliorate, effetti particellari pieni e definiti, così come illuminazione globale e texture ad alta definizione e, ancora, un incremento del fogliame, raggi solari, nuovi effetti visivi per le tracce degli pneumatici e caricamenti più rapidi; il tutto ovviamente in 4K e 60 FPS.

Infine, anche il DualSense farà la sua parte nel feeling globale del gioco. Wreckfest quindi, sta per arrivare sulla next-gen Sony al prezzo di €39.99 o, qualora foste proprietari della versione PS4, potrete pagare solo €9.99 per l’upgrade. Vi lasciamo alla descrizione presa da Steam e a seguire il nuovo trailer.

Infrangi ogni regola e distruggi i tuoi avversari in Wreckfest!

Schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere. Sono gli irripetibili momenti che è possibile vivere solo in Wreckfest, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2!

Brucia battistrada e distruggi lamiere nel parco giochi definitivo per le quattro ruote!

Wreckfest offre un’infinità di aggiornamenti e opzioni di personalizzazione. Che ti stia preparando per il prossimo demolition derby con paraurti rinforzati, roll-bar, listelli laterali e altro, o che la tua auto debba affrontare una gara Banger con nuovi ricambi motore come filtri dell’aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e via discorrendo, Wreckfest si presenta come il miglior gioco di combattimento motoristico esistente al mondo.