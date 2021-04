Rebel: ecco il trailer della serie di Star di Disney+

Disney+ ha svelato il trailer ufficiale di Rebel, la serie Star Original con protagonista Katey Sagal, che vede Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) come executive producer. Ispirata alla vita di Erin Brockovich oggi, Rebel farà il suo debutto sulla piattaforma streaming il 28 maggio, con un nuovo episodio disponibile ogni venerdì su Star, all’interno di Disney+.

Nella serie composta da 10 episodi, Annie “Rebel” Bello è difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. È una donna divertente, disordinata, brillante e coraggiosa che ha estremamente a cuore le cause per cui si batte e le persone che ama. Quando Rebel si impegna in una lotta in cui crede, vincerà quasi ad ogni costo.

La serie è interpretata da Katey Sagal (Annie “Rebel” Bello), John Corbett (Grady Bello), James Lesure (Benji), Lex Scott Davis (Cassidy), Tamala Jones (Lona), Ariela Barer (Ziggie), Kevin Zegers (Nate), Sam Palladio (Luke) e Andy Garcia (Cruz).

Krista Vernoff (Grey’s Anatomy, Station 19) è la creatrice e showrunner di Rebel. Gli executive producer della serie sono Krista Vernoff e Alexandre Schmitt di Trip the Light, Erin Brockovich, John Davis e John Fox di Davis Entertainment, Andrew Stearn, Marc Webb e Adam Arkin. La serie è prodotta da ABC Signature in associazione con Sony Pictures Television. ABC Signature, insieme a 20th Television, fa parte di Disney Television Studios.