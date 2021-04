Ratchet & Clank: Rift Apart, tutte le novità dallo State of Play

Come promesso da Sony, Ratchet & Clank: Rift Apart è tornato a mostrarsi durante lo State of Play di questa sera giovedì 29 aprile 2021. Nell’appuntamento con PlayStation abbiamo avuto modo di dare uno sguardo ancora più approfondito al nuovo gioco di Insomniac, dopo l’antipasto avuto negli scorsi giorni con l’inedito trailer di gameplay lanciato decisamente a sorpresa da parte del colosso giapponese.

Nel corso della diretta, decisamente breve, sono state svelate alcune sequenze inedite di gameplay di Ratchet & Clank: Rift Apart. Non per questo però Sony è rimasta avara di novità e insieme a Insomniac ha svelato alcune delle novità in merito al gameplay che attende tutti i giocatori l’11 giugno 2021, giorni di uscita del titolo. A partire da Rivet, la nuova Lombax che abbiamo già avuto modo di ammirare nell’ultimo trailer pubblicato. Sarà molto di più che una semplice compagna di Ratchet e del suo amico Clank, visto che sarà interamente giocabile per diverse sessioni. Nel dettaglio la nuova co-protagonista è stata mostrata insieme a Clank in una sessione di gioco piuttosto intensa, dove esplorazione e combattimento l’hanno fatta da padrone.

Anche dal lato grafico Insomniac non si è risparmiata. Il livello di dettaglio del titolo è incredibile. Il team di sviluppo ha infatti lavorato tantissimo sull’hardware, permettendo così di avere una mole di oggetti a schermo decisamente altissima, unica per la serie nella città di Nefarious City, la nuova location su cui si baseranno le avventure di questo nuovo capitolo della saga. La demo mostrata si è concentrata su tutte le opzioni a disposizione dei giocatori, tra cui i dettagli delle armi e la loro implementazione con il DualSense, che permetterà di dosare alla perfezione i colpi e soprattutto variare gli stessi. Non solo: il nuovo pad sfrutterà anche il feedback aptico, in grado di regalare sensazioni sempre diverse durante l’avventura, in base alle armi e ai consumabili presenti.

Nella nuova avventura, inoltre, saranno disponibile un nuovo arsenale di armi (con alcuni grandi classici che torneranno direttamente dal passato), nuovi pianeti e anche una modalità Foto, che permetterà ai giocatori di catturare i momenti più belli e iconici del nuovo gioco della serie.

Non ci resta che lasciarvi al gameplay completo della demo, commentato direttamente da Insomniac Games. Lo trovate subito qui in basso: vi auguriamo una buona visione, ricordandovi che il titolo è un’esclusiva PlayStation 5 e debutterà (come scritto poco sopra) l’11 giugno 2021.