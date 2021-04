Among Us arriva su PlayStation 5 e PlayStation 4 quest’anno

Il grande successo di Among Us, titolo datato 2018 ma che solo a metà 2020 ha avuto un successo incredibile ha portato Innersloth a sviluppare un porting anche per PlayStation 5. L’annuncio è stato dato durante lo State of Play di questa sera, con un breve teaser trailer lanciato dagli sviluppatori per celebrare questo speciale annuncio, che permetterà così al titolo di coprire tutte le piattaforme.

Among Us sarà quell’esperienza già vista su PC, Nintendo Switch e console della famiglia Xbox ma chiaramente a tema PlayStation. Non solo l’ultima console di casa Sony ma anche PlayStation 4 accoglierà il popolare gioco multiplayer. Si tratta di una novità assoluta, visto che la famiglia di console Sony era l’unica rimasta a digiuno dall’intrigante esperienza del gioco Innersloth. Sorpresa: il titolo debutterà con una skin esclusiva dedicata a Ratchet, il vero protagonista dello State of Play di questa sera.

Purtroppo ancora non si conosce una data di uscita. Il team di sviluppo sappiamo che non è molto grande, dunque molto probabilmente si attende di avere una build stabile e pulita dai bug prima di poter lanciare il titolo anche su PlayStation 5 e PlayStation 4. Non ci resta dunque che attendere maggiori notizie da Innersloth: vi lasciamo al trailer di annuncio, che trovate come da tradizione in calce alla notizia! Buona visione.