Amnesia Rebirth: la modalità Avventura arriva su PS4

Uscito lo scorso ottobre 2020, Amnesia Rebirth si è subito imposto come un horror psicologioco di grande spessore (qui la nostra recensione), capace di tenere perennemente i giocatori sulla corda e con il fiato sospeso, per le sue ambientazioni cupe, l’atmosfera tesa e la presenza di terribili mostri, pronti a uscire fuori da ogni angolo buio.

Un titolo per cuori forti, che ha portato Frictional Games a cercare un modo per renderlo più fuibile e meno orrorifico. La risposta si chiama modalità Avventura. Lanciata lo scorso mese sulle versioni per PC del titolo, la modalità Avventura aumenta l’illuminazione degli ambienti, elimina completamente i mostri, alleggerendo la tensione e rendendo Amnesia Rebirth più simile a un thriller action che all’horror psicologico che è in realtà. Inoltre la modalità aggiunge alcuni nuovi rompicapo che la rendono un’esperienza interessante anche per coloro che abbiano già terminato il gioco.

Ora questa modalità più “family friendly” è pronta ad approdare anche su PlayStation 4. E non solo. Frictional Games ha infatti annunciato che l’aggiornamento aggiungerà anche il supporto per i 60 fps su PlayStation 5 (dove il gioco è disponibile in modalità di retrocompatibilità), mentre le PlayStation 4 rimarranno legate a un frame rating di 30 fps.

Amnesia Rebirth, che nei suoi primi cinque mesi ha venduto oltre 1 milione di copie, è disponibile sulle console della famiglia PlayStation e su PC (via Steam).