Everspace 2: ecco le novità del DLC

Uscito in early access nel gennaio 2021, Everspace 2 aveva annunciato che avrebbe ricevuto il suo primo grosso update da parte del developer, Rockfish Games, proprio ad aprile, e quel momento è finalmente arrivato. Con Contracts/Hinterlands infatti, fanno il loro debutto sul titolo tantissime novità, tra cui risalta sicuramente il Contrabbando, la nuova possibilità di distrarre i nemici grazie all’intervento di Elek per poter consegnare illegalmente dei carichi in vari luoghi dell’Unione.

Ma i nuovi contenuti non si fermano certo qui. Ci saranno nuove missioni, il Bomber (che è stato anticipato da non uno ma ben due trailer) e persino un nuovo compagno. Inoltre limite massimo dei livelli è stato alzato a 15. Ci saranno nuove bande di Fuorilegge, come i Bloodstar Overseer, i Bloodstar Prospector e gli Outlaw Drone Carrier.

Dal punto di vista tecnico, bisogna notare lo scaling della risoluzione, l’inserimento del supporto per Nvidia DLSS e il supporto sperimentale per HDR. Purtroppo però Contracts/Hinterlands non contiene il Vanguard, e sembra proprio che non ci sarà nessun’altra patch fino all’aggiornamento che, nella dettagliata roadmap di Rockfish Games, è prevista per la prossima estate.

Di seguito una lista delle principali novità introdotte dal DLC Contracts/Hinterlands di Everspace 2:

nuove missioni principali e secondarie

nuova classe di navi: Bomber

nuovo alleato

Cap dei livelli aumentato a 15 e aggiunta di tre nuovi perks

aggiunti i missili EMP

aggiunte tre nuove unità di Fuorilegge: Bloodstar Prospector, Bloodstar Overseer e Outlaw Drone Carrier

aggiunto nuovo equipaggiamento a marchio Bloodstar

aggiunta opzione di resolution scaling

supporto per Nvidia DLSS

supporto sperimentale per HDR

E tante altre piccole modifiche. Vi ricordiamo che Everspace 2 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC (via Steam).