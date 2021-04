Castlevania: ecco il primo trailer della quarta stagione

Tra gli anime di maggior successo della piattaforma di streaming Netflix c’è sicuramente Castlevania, il titolo ispirato alla saga videoludica di casa Konami che ha raggiunto ormai la sua quarta stagione, che sarà però anche l’ultima. Nonostante l’intenzione dei creatori sia infatti quella di espandere l’universo narrativo, la storia di Travor Belmont e dei suoi compagni Alucard e Sypha, si interromperà alla fine di quest’ultima stagione.

Quindi è facile capire il motivo dietro alla grande emozione dei fan, i quali si aspettano un finale spettacolare. Ma nell’attesa, Netflix ci permette di dare un primo sguardo alla serie attraverso il trailer della stagione finale (che potete ammirare in calce all’articolo). Nella clip, condivisa da Netflix attraverso i suoi account, si possono vedere i protagonisti della saga prepararsi all’ultima lotta contro le forze dei vampiri, in uno scontro che non potrebbe essere più adrenalinico.

La quarta e ultima stagione di Castlevania farà il suo esordio su Netflix il prossimo 13 maggio 2021, segnando la fine di un vero e proprio pioniere. Proprio grazie a Castlevania infatti il noto sito di streaming aveva potuto lanciare il suo catalogo originale di anime. Con il supporto e l’esperienza di società come Powerhouse Animation Studios, Netflix si è dunque potuta lanciare con coraggio nel mondo dell’animazione, che quando si tratti di adattare famose saghe videoludiche. Non a caso altri progetti in corso riguardano un anime se Assassin’s Creed e uno su Devil May Cry.