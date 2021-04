The Seven Deadly Sins: svelata la collaborazione con Stranger Things

Il franchise di The Seven Deadly Sins sta vivendo un anno magico in questo 2021. La serie anime è giunta alla sua ultima stagione e, sebbene debba ancora uscire in occidente, la storia ha raggiunto la sua conclusione, ma soprattutto la saga ha annunciato un nuovo film animato sequel, che sarà curato dallo stesso autore del manga, Nakaba Suzuki.

Ma la sorpresa più grande arriva da Netflix. I fan della serie anime si saranno infatti stupiti di scoprire che The Seven Deadly Sins ha avviato una collaborazione con un’altra serie del gigante dello streaming, il live-action Stranger Things. All’interno del gioco per mobile Grand Cross infatti, i potenti cavalieri agli ordini di Meliodas e i giovani di Hawkis, si incontreranno mentre stanno combattendo le minacce di questo mondo e del Sottosopra.

Una collaborazione che difficilmente, almeno a quanto sembra al momento, potrà espandersi al di fuori del mondo di gioco, e che è giunta inaspettata per molti fan, ma che unisce due dei franchise di maggior successo di casa Netflix.

Dopo aver fatto il suo esordio in Giappone nel 2019, The Seven Deadly Sins Grand Cross è approdato in occidente da pochissimo. Nonostante ciò Stranger Things è soltanto l’ultima opera di successo con la quale il gioco ha avuto un crossover. Precedentemete infatti era stata la volta di titoli come L’attacco dei giganti, That Time I Got Reincarnated as a Slime e Re:Zero.

Tutti i dettagli sono stati condivisi dall’accont Twitter ufficiale del gioco. I fan dell’anime intanto però rimangono in tensione. La qarta stagione di The Seven Deadly Sins non ha ancora una data d’uscita europea (e più in generale occidentale), mentre per quanto riguarda quella di Stranger Things, c’è ancora bisogno di confermare una data d’esordio. Nonostante tutto i fan della serie sperano ancora di poterne festeggiare il ritorno entro il 2022.