Subnautica Below Zero: emerse tutte le feature PlayStation 5

Nella giornata di ieri c’è stato lo State of Play di Sony Interactive Entertainment, focalizzato in gran parte su Ratchet & Clank Rift Apart, ma non solo. Oltre alle versioni PlayStation di Among Us, l’altro annuncio è stato dedicato a Subnautica Below Zero e alle feature esclusive che il titolo indie di Unknown Worlds Entertainment offrirà su PlayStation 5.

Subnautica Below Zero approderà il 14 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, ma sulla console ammiraglia di Sony proporrà una risoluzione fino a 4K, oltre ai 60 frame al secondo grazie all’annunciata Performance Mode. Inoltre, il titolo garantirà un’esperienza unica grazie alle funzioni del DualSense. Infine, chi acquisterà la versione PlayStation 4 del titolo potrà aggiornarla gratuitamente a quella PlayStation 5. Di seguito il nuovo gameplay mostrato nella giornata di ieri.