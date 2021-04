Final Fantasy VII The First Soldier: evento live stream fissato per il 7 maggio

Square Enix ospiterà Final Fantasy VII: The First Soldier Official Live Stream #0 il 7 maggio alle 20:00 JST (le 12:00 italiane), ha annunciato la società. Potete guardarlo su YouTube in giapponese e su Twitch in giapponese con commento in inglese. La trasmissione includerà le ultime informazioni e il primo gameplay dal vivo del gioco, oltre a nuove informazioni su Intergrade alla fine dello streaming.

Saranno presenti tra i relatori MC Taiga Kishi (creatore del gioco), l’assistente Kasumi Ahizawa (talento del giocatore), gli ospiti Butter (giocatore professionista / gioco FAV) e Tenkomori-O (Ojidori Daimyou) e lo staff di sviluppo Shouichi Ishikawa (produttore / Square Enix) e Tetsuya Nomura (direttore creativo / Square Enix / solo voce). Nelle notizie correlate, Square Enix ha aperto account Twitter sia in inglese che in giapponese per Final Fantasy VII: The First Soldier, oltre a un server Discord ufficiale. Il titolo è stato annunciato nello State of Play di inizio anno della Sony, insieme al DLC Intergrade e Final Fantasy VII Ever Crisis. Di seguito una panoramica sul titolo:

Final Fantasy VII The First Soldier, come spiegato da Tetsuya Nomura in persona, è niente poco di meno che un battle royale ambientato nell’universo del settimo capitolo della serie, ma alcuni anni prima dell’inizio dell’avventura di Cloud Strife. Parliamo di un battle royale con meccaniche ruolistiche (sarà permesso di preparare e potenziare il personaggio prima di iniziare) e con una modalità Solo e una modalità Trio, dove gli utenti potranno comporre squadre da 3 personaggi e combattere per primeggiare contro gli altri utenti, ma al tempo stesso sconfiggere anche i temibili robot della Shinra pronti ad ostacolarli. Arrivo previsto nel 2021 e sarà gratis con acquisti in-app.

Final Fantasy VII: The First Soldier uscirà per iOS e Android nel 2021. Intergrade sarà disponibile per PlayStation 5 dal giugno, mentre il nuovo titolo di Ever Crisis, sempre per mobile, sarà disponibile soltanto dal 2022.