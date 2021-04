Essays on Empathy: la nuova raccolta di Devolver Digital e Deconstructeam

Come era stato anticipato ieri, oggi il publisher Devolver Digital ha annunciato, insieme al developer Deconstructeam, l’arrivo di Essays on Empathy con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo). Si tratta di una “accurata raccolta” 10-in-1 “degli impegni più coinvolgenti di Deconstructeam nella ricerca di nuove esperienze narrative all’interno dei giochi, raccolta che vedrà la luce il 18 maggio su PC tramite Steam.

Nel comunicato stampa che ha accompagnato l’annuncio, il CMO di Devolver Digital, Fork Parker, ha dichiarato con una certa veemenza che “non è la tipologia di gioco di ruolo di cui sono intenditore”, ma che il formato “10-in-1 è un buon affare, non importa quali siano i tuoi gusti”. Al di là di quanto possano essere discutibili tali affermazioni, diamo uno sguardo alla panoramica del titolo in questione, nonché alle sue features principali.