Hot Wheels Unleashed: svelato lo Skycraper Unveil

Mattel e Milestone hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco di Hot Wheels Unleashed che svela la sua seconda fantastica ambientazione, il grattacielo (Skycraper Unveil). Dopo aver rivelato l’arrugginito e oscuro Garage, con il suo mood underground, è arrivato il momento di dare uno sguardo a questa nuova location dove la verticalità diventa protagonista.

Ambientato in un cantiere, il grattacielo includerà binari disposti su tre diversi piani dell’edificio in costruzione, con aree che metteranno sicuramente alla prova la paura dell’altezza dei giocatori. Il nuovo video di gameplay ha anche introdotto sei nuovi veicoli, che si aggiungono agli oltre sessanta tipi di auto, che saranno disponibili al day one. Le sei nuove macchinine sono Bump Around, Mountain Mauler, Sandivore, Boom Car, Buns of Steel, Fast Gassin 4 Motosaurus.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l’opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i modellini. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con diverse skin e piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita di tutti i giorni con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco presenta anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambiente di gioco e condividerle con la community. Di seguito una descrizione del titolo:

Colleziona i migliori veicoli dell’universo Hot Wheels, costruisci tracciati spettacolari e lanciati in gare mozzafiato.

Per maggiori informazioni e per effettuare il pre-ordine, visita il sito ufficiale. I piloti possono unirsi alla conversazione #HotWheelsUnleashed su Facebook, Instagram, YouTube e Twitter.

Hot Wheels Unleashed sarà disponibile dal 27 settembre 2021 su PlayStation 4, Nintendo Switch, PC tramite Steam, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Xbox One.