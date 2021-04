Star Wars Jedi Fallen Order: le versioni per console next gen arriveranno questa estate

Grandi notizie per gli amanti dell’iconica serie di George Lucas: infatti, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato che l’uscita per questa estate delle versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Star Wars Jedi Fallen Order. Per quanto riguarda coloro che possiedono il titolo su PlayStation 4 e Xbox One, è comunicato che questi riceveranno un upgrade gratuito.

In arrivo quest’estate, siamo entusiasti di annunciare l’uscita di nuova generazione di Star Wars Jedi: Fallen Order, che apporterà una serie di miglioramenti tecnici alle versioni del gioco per console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questo sarà anche un upgrade cross-generation gratuito per gli attuali proprietari. Maggiori dettagli arriveranno presto.

In occasione dello Star Wars Days, inoltre, vengono elencati diversi sconti ed eventi inerenti agli altri giochi della serie.

Per celebrare lo Star Wars Days, StarWars.com è entusiasta di rivelare una galassia di eventi, omaggi in-game e sconti per i giochi Star Wars sia moderni che classici. Troverete i primi dettagli sull’uscita di Star Wars Jedi Fallen Order per le console di nuova generazione, le vendite di titoli acclamati dalla critica come Star Wars: Squadrons, nuovi contenuti in quelli preferiti dai fan come Star Wars: Galaxy of Heroes e grandi risparmi sui titoli Lucasfilm Games del passato. È il momento perfetto per rivisitare i giochi che ami e provare qualcosa di nuovo.

