The King Of Fighters XV: Chris si riunisce al team Orochi

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante.

SNK ha pubblicato un nuovo trailer di Shatter All Expectations, rivelando l’ennesima aggiunta al roster: questa settimana è Chris, doppiato da Rui Yamasaki. Insieme a Yashiro Nanakase e a Shermie, il giovane combattente completa il team Heavenly Kings of Orochi. Il suo stile di gioco evasivo mordi e fuggi combinato con il suo aspetto esteriormente sicuro di sé ha riacceso l’entusiasmo di molti dei suoi fan che lo hanno usato in modo competitivo, specialmente nelle versioni di KOF ’98 e KOF ’02.