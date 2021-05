Maggio 2021: le uscite del mese su console e PC

Come sempre, GamesVillage torna con la sua rubrica sui giochi del mese, ricordandovi quali saranno le uscite più calde e gli acquisti da fare per un buon portfolio da videogiocatore. A questo giro, molti saranno i gusti che verranno incontrati, e le piattaforme ancor più: dall’horror, all’RPG, all’action open world all’estrema sopravvivenza; maggio ne ha davvero per tutti!

7 maggio: Resident Evil Village (Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia)

Si apre col botto questo mese, visto l’arrivo di uno dei titoli da tempo attesi da milioni di fan in tutto il mondo, dall’occidente al Paese del Sol Levante. Capcom è più che pronta a pubblicare in pompa magna il suo titolo prediletto per eccellenza, forse anche più di Monster Hunter Rise di due mesi fa. Resident Evil Village sta per arrivare, promettendo una nuova storia ed un gameplay rinnovato, pur con l’originale stampo dell’horror nipponico. Andate a leggere i nostri provati delle demo del villaggio e del castello, in attesa della recensione finale!

10 maggio: Hood Outlaws & Legends (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC)

Focus Home Interactive e Sumo Digital hanno presentato, qualche tempo fa, la loro nuova IP esclusivamente multiplayer: Hood Outlaws & Legends. Il titolo PvPvE promette di portare un gameplay fresco in un concept che, seppur ispirato alla leggenda universalmente conosciuta, getta una possibile novità nel settore del multigiocatore. Vedremo come si comporterà all’uscita e, ovviamente, aspettatevi una nostra recensione.

14 maggio: Mass Effect Legendary Edition (Xbox One, PlayStation 4, PC)

Metà maggio non poteva esser più bollente con la remastered di una delle trilogie più amate (sebbene abbia un finale non dei migliori, a detta dei più) dell’ultimo quindicennio. Mass Effect Legendary Edition porterà nuovamente i giocatori a vestire i panni di Shepard sotto una veste grafica completamente rifatta, giocabile anche in retrocompatibilità sulle console di nuova generazione.

14 maggio: Subnautica Below Zero (Xbox Series X|S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, MacOS)

Unknown Worlds Entertainment tenta nuovamente la fortuna, dopo il riuscitissimo Subnautica, con Subnautica Below Zero, proponendo una nuova sfida di estrema sopravvivenza nelle acque glaciali del pianeta 4546B, il tutto mentre si avanza con la storia principale che il team proporrà. Attualmente, l’opera è già giocabile in accesso anticipato, ancora per poco.

18 maggio: Days Gone (PC)

Titolo piuttosto atteso è quello di Sony Bend, il quale insieme a Death Stranding e Horizon Zero Dawn conferma la volontà di portare su PC alcune delle (ora -ex) esclusive da parte del colosso nipponico, per quanto non sembri invece intenzionata a produrre un seguito del medesimo titolo (sebbene sia tutt’ora attiva una petizione con oltre 90.000 adesioni), ovvero Days Gone.

21 maggio: Rust Console Edition (Xbox One, PlayStation 4)

Facepunch, dopo varie indecisioni, ha finalmente svelato la data d’uscita ufficiale della propria produzione a dir poco enormemente giocata su PC. Rust Console Edition prenderà il survival di successo e lo porterà ai tantissimi giocatori console, i quali potranno provare a sopravvivere tra altri 99 giocatori in un survival multiplayer altamente strutturato sul PvP.

21 maggio: Knockout City (Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Avrete sicuramente sentito parlare del dodgeball, uno sport avvincente e di sicuro molto divertente. EA e Velan Studios hanno addirittura pensato di farci un gioco, proponendo così Knockout City, in cui la resa dei conti vien fatta con il dodgeBRAWL. Il titolo, pensato per un multiplayer competitivo, arriverà su tutte le piattaforme e sul servizio EA Play e Xbox Game Pass.

25 maggio: King of Seas (Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC)

Anche il nostro Bel Paese farà la sua comparsa nei titoli di maggio con King of Seas, titolo tutto italiano da parte di 3DClouds che ci permetterà di entrare in un mondo di pirati, tra mille pericoli e tesori. Interessante sarà vedere come il mondo procedurale andrà a braccetto (o meno) con la natura RPG del titolo. Aspettatevi, ovviamente, una nostra recensione a riguardo.

25 maggio: Biomutant (Xbox One, PlayStation 4, PC)

Il mese andrà poi verso la conclusione con un’altra bella uscita da parte di THQ Nordic, publisher di tutto rispetto con numerosi titoli di differenti generi all’attivo. Biomutant, un promettente action RPG open world arriverà su console e PC con tantissimo potenziale. Vedremo cosa avrà in serbo per noi il team di sviluppo Experiment 101.