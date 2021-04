Before I Forget: il candidato ai BAFTA è disponibile su console

Il gioco candidato BAFTA Games Awards di quest’anno Before I Forget è finalmente disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Il titolo, nominato nella categoria Game Beyond Entertainment, è uscito originariamente nel luglio 2020 su PC tramite Steam e rappresenta l’esordio di 3-Fold Games, un team composto da due donne con sede a Bristol, nel Regno Unito.

Si tratta di un simulatore di camminata molto stilistico, che ci fa indossare i panni della protagonista Sunita mentre tenta di navigare nei suoi ricordi, nel tentativo di convivere con una precoce demenza senile. Man mano che esploriamo le stanze della sua casa, troveremo oggetti che ci aiuteranno a ricostruire il passato della donna, ma anche a comprendere meglio il suo presente.

Nel nuovo trailer pubblicato in onore dell’uscita su console del titolo in questione (e che potete trovare in calce all’articolo), possiamo vedere un mix di ambienti monocromatici e color pastello che variano man mano che indaghiamo su quanto circonda Sunita: incapperemo, infatti, in post-it contenenti indizi su cosa le è successo e su come dovremo agire a seguito di quanto accaduto. Mentre interagiamo con gli oggetti sparsi per tutta l’abitazione, Sunita inizia a raccontare i ricordi attorno a questi, dando una forte carica emotiva alla narrazione generale del gioco. Che dire, un’ottima occasione per recuperare Before I Forget!