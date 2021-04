Ratchet & Clank Rift Apart Anteprima: due lombax a spasso nel multiverso

Manca ormai davvero poco al ritorno del dinamico duo su console, questa volta in esclusiva PS5, promettendo di sfruttare ogni singolo componente del nuovo hardware di Sony. Abbiamo avuto un assaggio delle potenzialità del nuovo capitolo della saga di Ratchet & Clank al recente State of Play a lui dedicato. Ratchet & Clank Rift Apart si è mostrato in una demo di 16 minuti in cui abbiamo potuto ammirare all’opera il gameplay finale del gioco, grazie a molteplici sequenze che hanno esaltato i punti di forza della produzione e le novità in arrivo con questo capitolo del franchise di Insomniac Games.

Ratchet & Clank Rift Apart: uno spettacolo per gli occhi in tempo reale

Il gameplay di Ratchet & Clank Rift Apart si apre con una sequenza che abbiamo già potuto osservare dal recente trailer a sorpresa che preannunciava l’evento periodico di Sony dedicato al dinamico duo, continuando esattamente dal momento in cui il nostro protagonista Ratchet si ritrova in una megalopoli sperduta, che apprendiamo essere Nefarious City, un luogo in un’altra dimensione dove l’acerrimo nemico del duo, il Dottor Nefarious, ha conquistato ogni cosa. Ratchet deve trovare il suo amico fidato Clank, e si incamminerà nei meandri della città per trovare qualche indizio che possa portarlo a destinazione. Dai vicoli si passerà al bazar, centro nevralgico dell’urbanità del posto, in cui il lombax sarà chiamato da una Miss Zurkon, identità già nota all’interno degli ultimi capitoli, che qui avrà un’identità differente, proponendosi come venditrice di armi. Dopo un divertente scambio di battute, la stessa suggerirà al protagonista di recarsi da un personaggio di nome Phantom, situato nella Disco Nefarious, che potrà aiutare Ratchet ad abbandonare il pianeta, inseguendo la nuova lombax Rivet, che vediamo poco prima aver preso in custodia Clank e scappare a bordo di una nave, inseguita dagli sgherri di Nefarious.

È possibile da subito notare la densità dell’ambiente e la cura caratterizzante del luogo, in cui Ratchet può muoversi alquanto liberamente, avviandosi finalmente verso la direzione giusta e in cui avverrà un taglio della scena, come molti altri presenti all’interno del video, volti a non rovinare sorprese narrative. Subito dopo vediamo il nostro protagonista sfruttare una nuova meccanica di gameplay per la serie, ovvero la corsa a muro, che torna utile a Ratchet per spostarsi agilmente in assenza di pavimentazioni stabili. Sarà possibile concatenare varie azioni di movimento per generare una fluidità d’azione senza pari all’interno della serie, grazie anche ad una nuova funzionalità di scatto, che abbiamo visto nei primi gameplay di mesi fa, utilizzabile ora anche in aria.

La prossima sequenza è invece dedicata al combattimento, in cui vediamo Ratchet sfruttare il suo arsenale in maniera differente in base al DualSense. La nuova periferica di PS5, con i suoi grilletti adattivi è in grado di modificare il tipo di sparo in base alla pressione, una feature già narrata in passato dagli sviluppatori, ma che ora vediamo effettivamente all’opera grazie alle armi visionate qualche mese fa: la Pistola a raffica e il Castigatore, aumentando il ventaglio di possibilità offerte da ogni scontro. Per avvantaggiarsi sul campo di battaglia, sfruttando il posizionamento, ritroviamo le fenditure dimensionali, che i nostri protagonisti possono sfruttare per spostarsi istantaneamente verso di esse grazie al Fendilink, aumentando il tatticismo degli scontri.

Il percorso di Ratchet sarà bloccato da un Juggernaut di Nefarious, un boss che metterà alla prova il nostro lombax. Dopo qualche secondo dallo scontro, l’azione si sposterà su un diverso campo di battaglia grazie all’imprevedibile portale dimensionale che ha catturato i due e spediti su un altro pianeta alla velocità della luce, sottolineando in tempo reale e con forza le potenzialità offerte dall’SSD di PS5. Lo scontro continuerà dunque in un altro spazio, mentre l’inquadratura passa a Rivet e Clank, schiantatisi, come vuole la tradizione, su un pianeta poco accogliente e in versione alternativa di uno già presente nella serie: Sargasso.

Rivet in azione!

Nei panni di Rivet esploreremo il pianeta, alla ricerca di amici della lombax, velocizzando il processo grazie alle piccole creature che lo popolano, che abbiamo visto essere cavalcabili a più riprese. Alla ricerca di uno Sparafaggio, l’attenzione sarà posta sull’ambiente circostante, in cui ci viene mostrata la cura nella realizzazione dell’audio spaziale, assaporabile al meglio con dispositivi supportati dall’audio 3D in occasione del lancio del prodotto finale. Rivet si imbatterà in una Miss Zurkon, e stavolta vedremo il nuovo negozio di armi all’opera, che mostrerà armi già conosciute all’intenro di Rift Apart e alcune novità. La lombax acquisterà l’Irrigatore Botanico, che abbiamo visto nel primo gameplay esteso di mesi fa, in grado di rilasciare una torretta in grado di arrugginire i nemici a suon di acqua. In tal senso, ci viene spiegato come al lancio della granata il grilletto opporrà resistenza e come il feedback aptico ci notificherà quando i nemici sono pronti per essere sconfitti, ormai immobilizzati.

All’inseguimento dello Sparafaggio, Rivet si imbatterà in una sacca dimensionale, particolare luogo dove convergono più dimensioni e dove riuscirà a cavalcare la creatura, attivando una sezione all’insegna del racing game. A gran velocità, la protagonista sfreccerà tra i portali, evitando le paludi del pianeta e tornando infine su Sargasso, dove anch’essa avrà dedicata una sezione di combattimento. Rivet si troverà faccia a faccia con gli Sgherri-4-Soldi, ingaggiati da Nefarious per eliminare il duo tradizionale, ma accidentalmente capitati nella dimensione della lombax. In questa sezione vediamo all’opera la Bomba Scheggia, già visionata nel primo gameplay del titolo, e una nuova arma in grado di generare un raggio disintegrante. Il tutto con una risposta del feedback aptico, che riprodurrà le sensazioni offerte da ogni bocca da fuoco.

Conclude il trailer una sequenza di novità all’interno della produzione, tra cui ampie aree da esplorare, Bolt d’oro da raccogliere, enigmi interdimensionali con Clank protagonista, sfide di hackeraggio, il gradito ritorno delle arene da combattimento, combattimenti aerei e sacche dimensionali tutte da esplorare. Gli ultimi spezzoni del video sono dedicati alle armature che potremo indossare, inclusive di bonus, con pezzi intercambiabili che troveremo nel gioco, la prima modalità foto della serie e una miriade di opzioni dedicate all’accessibilità.

Next-gen allo stato puro!

Nel complesso, l’esperienza mostrataci da Insomniac allo State of Play urla next-gen da ogni pixel, grazie all’hardware maggiorato della nuova console ammiraglia Sony. L’implementazione del Ray Tracing dona agli ambienti un realismo incredibile sotto il profilo delle luci e riflessi. La vera rivoluzione è rappresentata senza dubbio dalla velocità dell’SSD di PS5, che ha consentito ai protagonisti cambi continui di ambientazione al secondo durante il gameplay, e senza il minimo singhiozzo tecnico, riproducendo in tempo reale interi pianeti esplorabili. La meccanica delle fratture dimensionali infatti necessita di una tecnologia che solo PlayStation 5 è in grado di offrire, con una velocità di esecuzione che non mostra neanche il minimo rallentamento. Ecco perché Rift Apart ha deciso di tenersi decisamente lontano da PlayStation 4!

In tal senso, anche il frame-rate ci è parso estremamente stabile, con i 60 frame al secondo che su schermo fanno la loro bella figura e che avvalorano l’avventura dei due lombax e del mitico robottino con una fluidità costante e marcata, a fronte anche dell’effettistica generale, ottimamente riprodotta a schermo, specialmente negli scontri a fuoco. Ovviamente, ci aspettiamo anche una modalità in 4K, ma con un frame rate inferiore che sicuramente rallenterà l’azione frenetica che da sempre ha contraddistinto la serie e che con Ratchet & Clank Rift Apart raggiungerà il suo apice!

Ratchet & Clank Rift Apart sembra essere tutto ciò di cui i possessori di PS5 e soprattutto i fan di lunga data hanno bisogno: un titolo completo dalle forti potenzialità ludiche e artistiche, colmo di contenuti e forte di un’ottimizzazione che non lascia spazio a dubbi. PS5 ritrova una delle sue icone più longeve in grande spolvero, tecnicamente mai così forte e varia nel gameplay e negli approcci, in attesa di scoprire anche gli sviluppi narrativi che sembrano avere tutte le carte in regola per sostenere l’imponente produzione di Insomniac Games. L’11 giugno 2021 non è poi così lontano.