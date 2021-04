Halo Infinite: rivelate le modalità multiplayer e le opzioni grafiche

Sono stati rivelati i dettagli sulle opzioni grafiche per PC di Halo Infinite insieme alla conferma delle impostazioni del campo visivo (FOV) per console. I giocatori possono personalizzare il FOV da 78 (predefinito) a 120 se lo desiderano.

Il ridimensionamento dinamico della risoluzione è disponibile anche con l’opzione per impostare un frame rate minimo e massimo. Oltre alle impostazioni di visualizzazione, alla scala di risoluzione e alle pre-impostazioni di qualità, ci sono anche opzioni per regolare la qualità di anti-aliasing, filtro texture, qualità della geometria, qualità delle ombre, illuminazione dinamica e così via. Vengono anche mostrate le impostazioni di controllo, con un’opzione per l’associazione tripla di chiavi.

Inoltre nella sua ultima edizione di Inside Infinite, 343 Industries presenta diverse funzionalità interessanti del titolo, in particolare per il multiplayer. La modalità è free-to-play e offre il supporto per cross-platform e cross-progression. Con la natura free-to-play che apre maggiori rischi per barare, il software anti-cheat è obbligatorio per impedire ai giocatori di imbrogliare. Per fortuna, la soluzione di Halo Infinite non richiederà l’accesso a livello di kernel. I giocatori possono invitare i loro amici al multiplayer tramite Discord, Steam e Xbox Live con il supporto di inviti sia all’interno che all’esterno del gioco. Il team sta anche lavorando per garantire che nessuno si trovi in ​​uno svantaggio significativo in base alla propria piattaforma e alla scelta del dispositivo di input. L’ingegnere della sicurezza Michael VanKuipers è intervenuto ulteriormente nella filosofia anti-cheat dello sviluppatore. Di seguito la sua dichiarazione:

Vogliamo rendere più difficile barare in modi che non coinvolgono i driver del kernel o i servizi in background. Abbiamo lavorato molto per proteggere il motore Slip space per sviluppare nuovi modi per proteggere e modificare il gioco e rallentare lo sviluppo dei cheat. Quando le persone imbrogliano, cerchiamo di rintracciarle tramite il loro comportamento e non dai dati che abbiamo raccolto dalle loro macchine. Combattere gli imbroglioni è una corsa agli armamenti in continua evoluzione, ma stiamo facendo degli investimenti tecnologici necessari oggi per continuare la lotta.

Halo Infinite è previsto per il lancio questo autunno su Xbox Series X, Xbox Series S, PC e Xbox One.