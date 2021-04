Annunciato Operation Eagle, Add-on di Iron Harvest

Per celebrare la fase di pre-order di Steam, KING Art Games e Valve hanno concordato per il fine settimana un download gratuito su Steam a partire dal 29 aprile alle 19:00 CET fino al 3 maggio alle 19:00 CET. Durante questo evento speciale i giocatori possono scaricare Iron Harvest gratuitamente e godersi la pluripremiata campagna della storia e mettere alla prova le proprie abilità insieme o contro gli amici in intense battaglie multiplayer.

Iron Harvest: Operation Eagle è disponibile su GOG, Epic e come versione standalone esclusiva di Steam. La versione standalone di Steam non richiederà il gioco base per riprodurre i contenuti esclusivi del DLC, la campagna introduttiva, la modalità cooperativa e il multiplayer con le due fazioni “Usonia” e “Polania”. Il contenuto del gioco base (campagne originali, fazione Rusviet, fazione Sassonia e mappe sfida) sarà disponibile come DLC per la versione standalone di Steam.

L’ American Union of Usonia rimase fuori dalla Grande Guerra e divenne una potenza economica e militare, inosservata dalle vecchie élite europee. Facendo affidamento sui potenti “Diesel Birds”, la fazione di Usonia apporta più varietà ai campi di battaglia di Iron Harvest. Nuovi edifici aggiuntivi e nuove unità per tutte le fazioni miglioreranno il roster di Iron Harvest per offrire ai giocatori ancora più opzioni per trovare la perfetta strategia di attacco e difesa.

L’add-on Operation Eagle contiene:

La nuova fazione Usonia con oltre 20 unità aggiuntive

La campagna Usonia (Singleplayer & Coop)

Tre nuovi eroi giocabili

Nuovi alleati giocabili da una fazione segreta ancora da rivelare

Nuove unità volanti per tutte le fazioni

Nuove strutture e difese anti-aeree per tutte le fazioni

Nuove mappe multiplayer

Dozzine di nuove skin

Iron Harvest 1920+ Operation Eagle sarà disponibile il 27 maggio su Steam, GOG ed Epic.