Il nuovo aggiornamento di HyperBrawl Tournament arriva su Apple Arcade

Lo studio di sviluppo pluripremiato, Milky Tea Studios, è lieto di annunciare il lancio del rivoluzionario aggiornamento per il suo titolo sportivo dedicato alla pallamano intergalattica da combattimento, HyperBrawl Tournament, a partire da oggi su Apple Arcade. Già un fenomeno di successo sulla piattaforma con la sua bellissima e dinamica esperienza PvP, ideale per il multiplayer locale e online, l’ultimo aggiornamento di HyperBrawl Tournament’ porta la componente multigiocatore al prossimo livello.

HyperBrawl Tournament è il gioco definitivo della pallamano intergalattica. I giocatori si scontrano in dei match 2v2 fondendo armi impossibili a potenziamenti che sfidano la fisica. Non c’è niente che non si possa fare in questo gioco arcade tra la scienza e il fantasy, come utilizzare i poteri per curvare dei tiri perfetti anche in volo e segnare goal incredibili, oppure buttare fuori dall’arena i propri avversari.

Le novità dell’ultimo aggiornamento includono: