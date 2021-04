Call of Duty Warzone: bug impedisce l’avvio sul PC

Dopo l’avvio della Stagione 3 di Call of Duty Warzone, Raven Software ha riconosciuto un problema che impedisce l’avvio del gioco.

Ovviamente la casa sviluppatrice ha affermato, tramite twitter, che sta indagando a questo problema che potrebbe essere causato ad “conflitti con il software dell’antivirus”.

Tuttavia non essere in grado di avviare il gioco è un problema piuttosto grande e può essere molto fastidioso per i giocatori ma sicuramente la Raven Software sarà in grado di risolvere il prima possibile.

Per fare un esempio il recente problema di Call of Duty Warzone che consentiva ai giocatori di andare sotto la mappa è stato risolto in un recente aggiornamento.

❗️ We're investigating an issue preventing players from launching #Warzone via the PC https://t.co/MvLE5SMWMM client. In some cases, we're noticing conflicts with anti-virus software.

We'll share more info on this when possible.https://t.co/fz83Ls4jUy

— Raven Software (@RavenSoftware) April 29, 2021