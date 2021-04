IO Interactive starebbe lavorando ad un nuovo e misterioso Fantasy RPG

Nonostante ancora stia supportando pienamente Hitman 3, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch (Cloud) e Google Stadia, IO Interactive sta già pensando già allo sviluppo dei progetti futuri, uno tra questi è Project 007, produzione dedicata interamente all’agente 007. Purtroppo, dell’opera appena citata non sappiamo nulla, ma nella giornata odierna, abbiamo appreso che la compagnia starebbe lavorando a qualcos’altro di insolito.

Jez Corden di Windows Central ha recentemente pubblicato un rapporto che afferma che IO Interactive sta lavorando su un RPG fantasy in collaborazione con Xbox Game Studios Publishing di Microsoft. Corden afferma che l’aspetto finale del gioco potrebbe essere diverso da quello che è stato proposto, ma lo descrive come ambientato in un mondo connesso, il che suggerisce una meccanica online. In precedenza, Corden aveva affermato che Xbox stava lavorando con uno sviluppatore di terze parti su un gioco ambizioso e connesso. Infatti, ci sono stati diversi annunci di lavoro, ed in particolare si menziona il dipartimento “Dragon”.

Inoltre, sembrerebbe che lato sviluppo, il progetto sia ancora in una fase del tutto embrionale, quindi dovremo aspettare parecchio tempo per sentirne parlare o per ricevere qualche materiale in merito a questo titolo misterioso.