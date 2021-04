Fifa 21: sbarca su Xbox Game Pass a maggio

Dopo le dichiarazioni delle loot box , EA ha annunciato che Fifa 21 sbarca su Ea Play e Xbox Game Pass il 6 maggio.

I membri di EA Play ora ottengono il gioco quindi su PlayStation 5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e PC.

EA Play fa parte di Xbox Game Pass Ultimate e Xbox Game Pass su PC, quindi se ti abboni a entrambi otterrai Fifa 21.

Sappiamo di alcuni altri giochi in arrivo su Xbox Game Pass a maggio come ad esempio Knockout City, il prossimo titolo a squadre di Velen Studios, gratuito per tutti i membri di EA Play quando verrà lanciato il 21 maggio.