Hood Outlaws And Legends: nuovo gameplay trailer

Dopo il trailer post-lancio e la roadmap del titolo, Hood Outlaws And Legends uscirà molto presto e i giocatori non vedono l’ora di provare questo nuovo titolo. Focus Game Interactive ha rilasciato un nuovo trailer gameplay commentato dagli sviluppatori stessi.

In questo nuovo video spiegheranno varie funzioni, come le varie classi e di cosa apportano al gioco. Questo è un bene per il giocatore indeciso che non sa ancora che classe scegliere.

Hood Outlaws And Legends è un titolo unico nel suo genere e sembra molto divertente.